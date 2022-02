Italia, Sacchetti: "Dovevamo dimenticare la sconfitta di giovedì"

27-02-2022 23:16

Dopo la vittoria contro l’Islanda, il coach dell’Italia Meo Sacchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo disputato un grande primo quarto e poi i nostri sprazzi sono bastati per fare il break nel terzo. Nell’ultimo ci siamo messi un po’ ad aggiustare i tabellini, come si suol dire, ma alla fine dovevamo far dimenticare la sconfitta contro di loro“.

Il bilancio dei match per le qualificazioni Mondiali è di 2 partite vinte e 2 perse e Sacchetti non è felice: “E’ negativo perché abbiamo vinto per i capelli contro l’Olanda e perso due volte e contro l’Islanda abbiamo disputato una brutta partita. Vediamo il calendario, ma per il ko contro gli islandesi non ci sono scuse“.

