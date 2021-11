Italia, Sacchi: "La Nazionale deve ritrovare il suo gioco"

14-11-2021 17:06

L’ex tecnico di Milan e Nazionale italiana, ed ora opinionista sportivo Arrigo Sacchi dice la sua dalle pagine della Gazzetta dello Sport in merito alla situazione dell’Italia di Roberto Mancini, che col pareggio dell’Olimpico contro la Svizzera si è un po’ complicata le cose per qualificarsi al Mondiale in Qatar. Ancora in vantaggio per via della differenza reti (+ 11 contro + 9), per arrivare al Mondiale gli azzurri dovranno necessariamente ritrovare ciò che li ha resi grandi, ovvero il gioco.

Queste le parole di Sacchi:

“Con la Svizzera sono state tradite le idee di Mancini: l’Italia deve ritrovare subito il suo gioco. Forse gli azzurri ci avevano abituato troppo bene, forse sono entrati in campo troppo tesi. Si spera che non siano caduti nella trappola del successo, che significa pensare di essere imbattibili a prescindere. Le squadre italiane, in generale, hanno sempre dato il meglio di sé quando temevano il rivale o nei momenti di difficoltà […] Roberto (Mancini, ndr) ha dato un gioco brillante e innovativo come poche volte è capitato di vedere in questo vecchio Paese. Purtroppo si è visto poco con la Svizzera, pertanto ragazzi non tradite voi stessi, il vostro bravo tecnico e tutti i tifosi che vi sono grati per la generosità e le emozioni che ci avete regalato”.

OMNISPORT