14-11-2021 10:41

Altro forfait per la Nazionale in vista della trasferta in Irlanda del Nord, in programma lunedì sera. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno anche del portiere Salvatore Sirigu, che nella giornata di domenica rientrerà a Genova: non è stato specificato l’infortunio che ha costretto il vice Donnarumma al forfait.

E’ l’ennesimo ko tra gli Azzurri, ora in 25 a disposizione di Mancini per la trasferta di Belfast.

OMNISPORT