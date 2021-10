Italia, Donnarumma: "Spero che i tifosi del Milan non mi fischino"

Altro appuntamento prestigioso per l’Italia campione d’Europa, che ha subito l’opportunità di giocarsi la vittoria di un altro trofeo: azzurri impegnati contro la Spagna nel match valido per le semifinali di Nations League, con Francia e Belgio a contendersi l’altro posto nella finalissima.

Ritorno in quel di San Siro per Gianluigi Donnarumma, nello stadio che lo ha visto protagonista per sei stagioni con la maglia del Milan: il portiere del PSG ha parlato in conferenza stampa del suo impiego parigino e di quanto potrebbe incidere sulla titolarità in Nazionale.

“Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita, sono emozionato. Ci troviamo in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo tanto”. “Non ci sono problemi, mi trovo a Parigi per giocare ed è normale che all’inizio accadano queste cose qui. Sono certo che tutto andrà per il verso giusto, non ci saranno problemi per il mio posto in Nazionale. Io vado sempre avanti per la mia strada”.

Pieno sostegno a Koulibaly dopo gli ennesimi cori razzisti ricevuti in uno stadio.

“Tutti noi giocatori siamo con lui, contro ogni tipo di discriminazione. Tutto ciò è vergognoso, seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo”.

Il rapporto con Maldini è ottimo e non può che esserci soddisfazione per i risultati ottenuti dal Milan.

“Non ho alcun problema con Paolo, l’ho sentito ieri sera per fargli i complimenti. Mi fa piacere incontrare i miei compagni, con lui scherzerò e parlerò tranquillamente. Siamo gente adulta”. “Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò per sempre un suo tifoso. Sono felice del lavoro svolto da Pioli, sento spesso anche lui”.

Per pensare ai Mondiali ci sarà tempo: ora testa solo alla Nations League e alla Spagna, già affrontata e sconfitta ai rigori agli Europei.

“Le aspettative su di noi sono tante, conosciamo qual è la nostra forza e siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Anche ai Mondiali potremo dire la nostra, ma ora pensiamo soltanto alla Nations League”. “Ci aspettiamo la stessa Spagna affrontata qualche mese fa, dovremo migliorare in qualche aspetto. Mi aspetto una sfida non semplice come quella di luglio, per batterli dovremo dare il 110%”.

Un’accoglienza ostile da parte del pubblico di San Siro sarebbe un duro colpo per Donnarumma.

“Se ciò accadesse mi dispiacerebbe molto, per il Milan ho sempre dato tutto fino all’ultimo. E’ una gara importante di Nations League e quindi spero che i tifosi possano darci una mano”.

OMNISPORT | 04-10-2021 14:27