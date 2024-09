Italia, Spalletti cerca conferme ma cambia ancora: ecco a chi tocca con Israele

Il ct costretto a rinunce importante nel secondo match di Nations League contro Israele: la possibile formazione e le novità rispetto alla Francia

L’impresa all’esordio in Nations League contro la Francia è servita a mettere un punto sul flop agli Europei. L’Italia riparte dal 3-1 al Parco dei Principi e Spalletti cerca conferme nel match di Budapest contro Israele. Squadra che vince non si cambia? Non proprio.

Nations League, verso Israele-Italia: avanti col 3-5-2

Primi 14 secondi a parte, quella contro la Francia è stata tutt’altra Italia rispetto a quella brutta, arrendevole e mai propositiva vista agli Europei. Fugato ogni dubbio sul sistema di gioco, d’ora in poi la parola d’ordine è certezze. In tal senso, il 3-5-2 ha fornito risposte altamente positive in ogni settore del campo. “Ho rimesso ognuno nelle proprie posizioni e i risultati si sono visti” ha spiegato Spalletti dopo il blitz con i bleus. Perché a volte la scelta più semplice e logica è anche quella che rende di più. Adesso, però, è il momento delle conferme. Di dimostrare che il successo parigini non è stato un fuoco di paglia.

Spalletti costretto a cambiare qualcosa nell’11 iniziale

No, non sarà confermata in blocco la formazione che ha mandato al tappetto Mbappé e compagni. Non può essere confermata, perché il ct si trova costretto a fronteggiare i forfait di Calafiori e Pellegrini, mentre sono da valutare le condizioni di Frattesi. Il difensore dell’Arsenal ha ricevuto una botta fortuita al polpaccio durante la partita con la Francia e sarà sottoposto a esami strumentali, mentre il centrocampista della Roma, che aveva giocato in appoggio a Retegui senza però brillare, è stato vittima di un problema muscolare. Sospiro di sollievo, invece, per l’interista, in gol contro la squadra di Deschamps e poi costretto al cambio dopo aver sentito un fastidio alla coscia. La palla passa a Spalletti: lo rischierà?

Ecco la possibile formazione dell’Italia contro Israele

Senza Calafiori la difesa a 3 davanti a Donnarumma dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, confermato nonostante l’erroraccio che ha causato il vantaggio dei transalpini, Buongiorno e Bastoni. Sulle corsie laterali non è in discussione Dimarco, con Cambiaso – tra i migliori con la Francia – che potrebbe cedere il posto a Bellanova. Sulla mediana mediana Frattesi o Fagioli (occhio a Brescianini), ancora Ricci e Tonali, autore di una prestazione superlativa con tanto di assist di tacco a Dimarco. Toccherà a Raspadori, a bersaglio al Parco dei Principi, affiancare Retegui in attacco.