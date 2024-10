Italia, Spalletti pronto a nuove sorprese: i probabili convocati per Belgio e Israele

Per il doppio impegno azzurro in Nations League il ct ha in mente nomi nuovi: si gioca giovedì 10 col Belgio e lunedì 14 con Israele

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una volta archiviata la settima giornata di Serie A, sarà di nuovo tempo di nazionali. L’Italia torna in campo per il doppio impegno di Nations League contro Belgio e Israele e c’è curiosità per le convocazioni di Spalletti, che potrebbero riservare interessanti sorprese.

Italia, le convocazioni di Spalletti tra ritorni e sorprese

Dopo i successi ottenuti contro Francia e Israele nelle prime due giornate di Nations League, gli azzurri affronteranno prima il Belgio (ancora senza Lukaku, che ha preferito restare a Napoli) giovedì 10 ottobre e a seguire di nuovo Israele, lunedì 14. Spalletti cambierà qualcosa risposta all’ultima lista dei 23: sicure le assenze degli infortunati Meret e Barella, Brescianini e Raspadori stanno trovando poco spazio. Chiesa tornerà tra i convocati? Pisilli e Maldini le novità assolute.

In difesa spazio a Gabbia, l’eroe del derby di Milano

In porta nessun dubbio sulla presenza di Donnarumma e Vicario. Per quanto riguarda il terzo, Provedel e Carnesecchi (ma occhio anche a Di Gregorio) si contendono il posto lasciato vuoto dall’infortunato Meret. In difesa partiamo dalle conferme: Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Calafiori, Buongiorno, Cambiaso, Bellanova e Dimarco. La vera novità è rappresentata da Gabbia, diventato titolare nel Milan di Fonseca e anche decisivo sotto rete. L’ex Villarreal ha infatti deciso il derby della Madonnina mandando al tappeto i rivali campioni d’Italia dell’Inter. Al 24enne di Busto Arsizio toccherà sostituire Okoli. Ruggeri insidia Udogie, non al meglio.

Centrocampo, Spalletti pronto a puntare su Pisilli

Barella sarà costretto di nuovo a saltare il doppio appuntamento con la Nazionale, ma Ricci e soprattutto Tonali hanno fornito risposte più che positive al ct. Spalletti confermerà anche Fagioli, Pellegrini e l’arma letale Frattesi, imprescindibile con i suoi inserimenti. Potrebbe infine completare il reparto con il giovane talento della Roma Pisilli, in gol contro il Venezia. Niccolò, classe 2004, ha conquistato prima De Rossi e poi Juric (ma Mourinho la scorsa stagione gli aveva già consentito di segnare in Europa League all’Olimpico): sarà con ogni probabilità preferito a Locatelli e Cristante.

Un Maldini torna a indossare la maglia della Nazionale

Da Cesare a Paolo. Da Paolo a Daniel. L’attaccante del Monza potrebbe essere il terzo della dinastia Maldini a indossare la maglia azzurra della Nazionale. Magari al posto di Raspadori, pupillo di Spalletti che sta trovando pochissimo spazio nel Napoli di Conte. Scalpita anche Chiesa, escluso dalle convocazioni di settembre per via della sua turbolenta estate: il Liverpool gli permetterà di tornare a rappresentare l’Italia? Spera in una chiamata anche Politano, fin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione. Rischia Zaccagni, ci saranno Retegui e Kean.

Italia, i possibili convocati di Spalletti: