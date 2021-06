Italia, stop Chiellini: esami ok, ma dubbi sul rientro

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Giorgio Chiellini hanno confermato che il problema al flessore rimediato contro la Svizzera non è grave. È però ancora presto per fare previsioni sul suo rientro.

Di sicuro non sarà disponibile per la prossima gara contro il Galles, terza ed ultima della fase a gironi, in programma domenica 20 giugno alle ore 18.00. Ma la sua presenza potrebbe essere in forte dubbio anche per l’ottavo di finale che gli Azzurri giocheranno sabato 26 giugno, esattamente dieci giorni dopo la sfida contro la Svizzera che ha costretto il capitano a lasciare il campo anzitempo.

Se l’Italia dovesse avanzare nel torneo, l’appuntamento successivo, quello dei quarti, si giocherebbe il 2 o il 3 di luglio.

SPORT | 17-06-2021 20:08