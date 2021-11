Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali

12-11-2021 19:38

Manca poco più di un’ora a Italia-Svizzera, gara praticamente decisiva per il primo posto del girone valido per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Roberto Mancini si affiderà a Belotti dal 1′ nel tridente con Chiesa e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri, Okafor. Allenatore: Vladimir Petkovic.

