Italia, Tacconi: "Immobile ridicolo, nella Lazio fa gol a palate"

28-03-2022 22:51

Su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha criticato il sistema calcio italiano: “Eliminazione dell’Italia? Continuo a dire che devono togliere la legge Bosman. Troppi soldi. Chi non rende se ne va, non questo via vai di firme. Dopo questa pandemia si vedono ancora calciatori che chiedono più soldi. È una vergogna. Ci sono troppi interessi, pochi giocatori italiani ma devi farli giocare. Qualcosa va cambiata, proprio nella testa dei calciatori”.

Infine, Tacconi punge l’attaccante campione d’Europa della Nazionale: “Nella Lazio, Immobile fa gol a palate, nella Nazionale è ridicolo. Secondo me i giocatori si sottovalutano. Abbiamo perso con la Macedonia, ma stiamo scherzando?”.

OMNISPORT