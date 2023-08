Volley Europei donne 2023, dove vedere Italia-Turchia in diretta Tv e streaming online

L'Italvolley femminile giocherà contro la Francia le semifinali dell'Europeo: il programma della sfida, dove vederla e il percorso delle azzurre

31-08-2023 12:06

L’Italvolley femminile continua ad essere la grande protagonista di questo Europeo itinerante, che sta attirando l’attenzione di tanti appassionati, pronti a riempire i palazzetti italiani e del Vecchio Continente. Ora la semifinale Italia-Turchia: scopri come e dove vedere la nazioanle di coach Guzzanti in diretta Tv e live in streaming online.

Dove vedere Italia-Turchia in diretta Tv e streaming gratis online

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani venerdì 1 settembre a Bruxelles, dove le ragazze di Davide Mazzanti sono già atterrate per preparare al meglio il match che potrebbe regalare loro il pass per la seconda finale europea consecutiva.

Campionesse in carica, Petrini e compagni vogliono ora difendere il titolo, per provare a fare la storia e dimostrare al mondo di essere ancora le più forti, nonostante un ricambio generazionale e diverse novità apportate dal tecnico originario di Fano.

La sfida Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai Sport HD, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Gulia Pisani. Inoltre, potrete assistere all’incontro in diretta Tv su Sky Sport Summer, sempre in HD, con la telecronaca del tandem Roberto Prini-Rachele Sangiuliano.

Tutti i contributi, compresi il pre e il post gara, saranno disponibili in diretta streaming online su RaiPlay e live in streaming su Sky Go, applicazione a cui è possibile accedere facilmente e gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login con i dati del proprio abbonamento al pacchetto “sport”, sarete all’interno dell’app e avrete la possibilità di selezionare l’evento di riferimento.

Gli ultimi precedenti di Italia-Turchia

L’Italvolley femminile ha raggiunto questa semifinale grazie ad un percorso netto, arricchito dall’ultimo successo contro la Francia, che non ha potuto nulla contro la verve e la tecnica delle Azzurre. 25-14, 29-27, 25-13, questi i parziali che hanno annichilito le avversarie allenate da Émile Rousseaux.

Capitolo semifinale. Nel corso di questa stagione sportiva, Italia e Turchia si sono già affrontate in due occasioni in Nations League con una doppia vittoria della turche, sempre con un secco 3-0. È la grande occasione per reagire e riscattare le ultime due apparizioni contro la nazionale della mezza luna, capace di superare la temibile Polonia nei quarti di finale di questo EuroVolley 2023. Anche qui con un pesante ed inaspettato 3-0, caratterizzato da parziali come 25-13, 25-22, 25-18.

Le parole di Mazzanti dopo Italia-Francia

Spesso beccato dalla critica e dagli appassionati, per alcune scelte fatte nel recente passato, coach Mazzanti ha risposto a testa alta ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Italia-Francia:

Ogni allenatore ha il suo stile, mantenervi fede è la cosa più importante: l’autenticità è la cosa che ti rende più empatico, non mi importa piacere. Un allenatore deve fare scelte e spesso viene criticato, ma un allenatore deve essere coerente, i risultati vanno e vengono.

E sull’ultima partita giocata, ha aggiunto: