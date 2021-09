Italia U21, Nicolato: "Montenegro bella sfida"

La prossima sfida dell’Italia Under 21 sarà domani pomeriggio alle 17:30 contro il Montenegro, sfida valida per la qualificazione all’Europeo di categoria del 2023. Queste le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo progredire di volta in volta e lavorare sugli errori. Il Montenegro ha un’anima da squadra, è molto aggressiva, ha una buona gamba; i ragazzi di quella zona dell’Europa non mollano mai, lottano e sicuramente ci metteranno alla prova.

Rispetto al match contro il Lussemburgo ci sarà qualche variazione, tuttavia l’impianto di gioco al 90 per cento sarà lo stesso. Inserirò qualche novità, ci sta in questa fase: sicuramente ci saranno dei cambi, ma non posso dire quali”.

OMNISPORT | 06-09-2021 14:54