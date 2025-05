Italia Under 17 prima nel girone agli Europei: 2-1 al Belgio, Inacio show. Giovedì semifinale col Portogallo

Azzurrini a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, anche grazie alla doppietta del figlio di Pia: il 29 maggio c'è di nuovo la nazionale lusitana sulla strada del ct Favo.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Italia Under 17 continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di categoria, dove è chiamata a difendere un titolo conquistato appena un anno fa. Staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, anche grazie al successo contro il Belgio, è ora tempo del “remake” della finale del 2024 con il Portogallo. Appuntamento fissato per giovedì 29 maggio, con i ragazzi di Massimiliano Favo apparsi in gran forma nel corso del torneo continentale.

Europei Under 17, Italia prima nel girone: Inacio show contro il Belgio

Vittoria in rimonta per l’Italia Under 17 nell’ultima partita della fase a gironi dell’Europeo di categoria. Azzurrini a punteggio pieno grazie ai successi maturati contro Repubblica Ceca, Inghilterra e Belgio. Confronto molto equilibrato con i giovani Diavoli Rossi, che hanno provato a strappare il primo posto alla nazionale allenata da Massimiliano Favo, brava a reagire nei secondi 45 minuti.

Allo stadio “Niko Dovana” di Durrës (Albania), Italia subito sotto contro il Belgio, per via del gol in apertura di De Wannemacker, lesto nel finalizzare l’assist di Naert, battendo Maran. La partita, però, è cambiata al minuto 57, quando ha fatto il suo ingresso in campo Samuele Inacio, talento classe 2008 che sta emergendo nelle giovanili del Borussia Dortmund. Prima la rete del momentaneo pareggio al 62′ e poi il rigore decisivo a 12 dal 90′.

Il “figlio d’arte” ha regalato così all’Italia Under 17 il pass per le semifinali e il primo posto nel raggruppamento, proprio davanti ai pari età del Belgio. Complici i risultati messi a referto nell’altro girone, giovedì 29 maggio sarà ancora Italia-Portogallo, con la Francia che invece se la vedrà con il Belgio. Eliminate Germania e Inghilterra.

Chi è Samuele Inacio, ruolo e origini del talento azzurro

Nato a Bergamo il 2 aprile 2008, Samuele Inacio possiede il doppio passaporto grazie al papà Inacio Pia, attaccante brasiliano che ha militato per anni in Italia con le maglie di Napoli e Atalanta, tra le tante. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Atalanta, lo scorso 31 luglio ha accettato ufficialmente l’offerta del Borussia Dortmund e ha deciso di trasferirsi in Germania per vivere una nuova importante esperienza.

Con l’Under 19 dei gialloneri, ha collezionato quest’anno un totale di 25 apparizioni, due gol e cinque assist, interpretando il ruolo di seconda punta o trequartista alle spalle di un tandem offensivo. Ad oggi, vanta un contratto fino al 2027 e non ha intenzione di lasciare il Borussia, ma è chiaro che un Europeo così potrebbe richiamare le attenzioni di tanti top club europei.

Le semifinali dell’Europeo Under 17: gli orari delle partite

Giovedì 29 maggio c’è in palio il pass per la finale del primo giugno. Alle 18 si sfideranno Francia e Belgio, protagoniste alla “Elbasan Arena” di Elbasani, impianto sportivo dotato di una capienza pari a 12.800 posti.

Poi, alle ore 20:30, toccherà a Portogallo e Italia Under 17, che scenderanno in campo all'”Arena Kombetare” di Tirana, che arriva ad ospitare fino a 22.500 spettatori. Le due nazionali torneranno ad affrontarsi a un Europeo di categoria dopo il 3-0 maturato in finale lo scorso anno.