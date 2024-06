Massimiliano Favo campione d'Europa: "Italia U17 dominante. A Camarda, Mosconi e Coletta dico una cosa". ESCLUSIVA

E’ un’Italia, quella dell’Under 17, fresca campione d’Europa che ricorda tanto gli azzurri guidati negli anni Ottanta da Azeglio Vicini. Fantasia e supremazia in mezzo al campo per gli azzurrini del commissario tecnico Massimiliano Favo. Un passato da calciatore, nel Napoli, al fianco di Diego Maradona. Oggi sussurra e alleva giovani talenti. Il Portogallo in finale è stato annichilito e messo alle corde già dopo una ventina di minuti di gioco.

Il segreto dell’Italia U17

Ma qual è il segreto di questa Italia?

“E’ un risultato che arriva dopo un lavoro di due anni iniziato con me nell’Under 15 e proseguito con Zoratto nell’Under 16. C’è un lavoro di scouting che ha criteri di valutazione internazionale. Da luglio dell’anno scorso c’è stato il successo con l’Under 19, un secondo posto nei Mondiali Under 20 e ora l’Europeo. Poi, c’è la cultura del gioco e dell’intensità. Perché la mia è una squadra che cerca sempre di dominare la partita e di non far giocare gli avversari. Ma sono tanti i segreti, come la sinergia tra i giocatori e quella con il coordinatore Viscidi delle nazionali giovanili”.

Non solo Camarda, Mosconi e Coletta

Camarda è stato il terminale offensivo di quest’Italia, in finale ha mostrato la freddezza di un veterano.

“Francesco è un finalizzatore e un giocatore sotto età che abbiamo schierato, insieme ad altri tre suoi compagni di squadra. Eravamo la nazionale più giovane insieme alla Croazia. Ma al di là dell’uomo e del giocatore il centravanti ha sempre più risalto degli altri. Camarda va considerato per quello che fa quando la palla non c’è l’ha, lui lavora molto per la squadra nella fase difensiva. E’ un’atleta di carattere internazionale come Mosconi, Liberali, Natali, Garofalo, Coletta. Parlare di un giocatore solo per me è riduttivo. Francesco ha ancora tantissimi margini di miglioramento purché non si fermi con la testa, e migliori ancora di più fisicamente e tecnicamente. Ma in generale sono tutti giocatori di grande spessore, che se oggi si fermassero alla vittoria dell’Europeo sarebbe riduttivo”.

Lei ha parlato tra gli altri di Mosconi e Coletta.

“Noi lavoriamo nel corso dell’allenamento per avere il dominio della palla, per stare sempre molto vicini perché, poi, una volta persa la palla siamo più bravi in fase di aggressione e recupero. E’ una caratteristica che abbiamo avuto nel corso di tutto l’Europeo. I difensori centrali, ad esempio, sono stati tutti concentrati nelle marcature preventive. Poi, Coletta viene esaltato per la sua capacità di pressare e buttarsi dentro l’azione. Però allo stesso modo devo menzionare Sala e Di Nunzio. Le dico che se si rivede la finale dieci volte e prende in esame il singolo giocatore si rende conto che ognuno ha eseguito ben oltre il suo compito”.

Il consiglio ai giovani talenti