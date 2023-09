Mondiali Basket: dove vedere Italia-Usa in tv e in streaming

L'Italbasket ai quarti di finale del Mondiale dopo 25 anni: per il ct Pozzecco sarà sfida contro la formazione di Paolo Banchero, si gioca alle 14.20

04-09-2023 11:53

Con la vittoria dell’Italbasket contro il Portorico, gli azzurri hanno staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali FIBA. La squadra di Pozzecco ha concluso la fase a gironi al primo posto del girone I. Ora, per Ricci e compagni, il sogno continua: è tempo della sfida contro gli USA, che sono usciti sconfitti nella gara contro la Lituania lasciando loro il primo posto nel girone J. Tutto pronto per la sfida tra l’Italia e la squadra di Paolo Banchero, in programma domani, martedì 5 settembre, al Mall of Asia Arena di Pasay, con palla a due alle 14:40.

Italia-USA, dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italbasket continua ad alimentare il sogno Mondiale. Gli azzurri si sono qualificati ai quarti di finale della competizione dopo 25 anni sfoggiando una grandissima prestazione nella sfida contro il Portorico. Adesso, la squadra di Gianmarco Pozzecco è pronta per il big-match contro gli USA di Paolo Banchero.

La gara sarà visibile in maniera gratuita in diretta tv su Rai Due, al canale due del Digitale Terrestre. Inoltre, sarà possibile guardare la sfida tramite abbonamento su Sky Sport 1, al canale 241 e 201 in HD, oltre che su DAZN. Infine, lo spettacolo tra Italia e USA sarà visibile in streaming in maniera gratuita sul sito RaiPlay. Invece, sempre a pagamento, sarà disponibile su SkyGo e NOW.

Il cammino dell’Italia e degli USA ai Mondiali 2023

Primo posto nella fase a gironi e un bagaglio colmo di speranze. Questo è ciò da cui parte l’Italbasket per l’impresa ai quarti di finale, dopo aver terminato la prima e la seconda fase della competizione con nove punti complessivi, per effetto di quattro vittorie, rispettivamente contro Angola e Filippine (fase preliminare), e successivamente contro Serbia e Portorico.

Dopo 25 anni, Gianmarco Pozzecco ha riassaporato il passaggio dei quarti di finale ai Mondiali FIBA, seppur, all’epoca, nel ruolo di playmaker. Ora, il coach è pronto a godersi questo nuovo viaggio insieme a Ricci e compagni, partendo proprio dalla sfida contro gli USA, che potrà sancire il possibile passaggio della selezione tricolore in semifinale. L’ultima sfida tra Italia e USA risale al Mondiale del 2006, dove gli americani ebbero la meglio per 94-85.

Gli USA di Paolo Banchero, invece, hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto, lasciando clamorosamente il primato alla Lituania. Proprio contro quest’ultima, gli americani sono caduti con il risultato finale di 104-110. Precedentemente, tra prima e seconda fase, invece, hanno conquistato quattro vittorie rispettivamente contro Nuova Zelanda, Grecia, Giordania e Montenegro.

Le altre squadre ai quarti di finale

Non solo Italia e USA. Sono altre sei le squadre che si sono assicurate un posto ai quarti di finale nel Mondiale 2023 di basket. Partendo dal girone I, oltre agli azzurri, anche la Serbia è passata alla fase successiva. A seguire, nel girone J, è stata la Lituania a strappare il primo posto agli USA. Infine, nel gruppo K e L, hanno avuto la meglio rispettivamente Germania/Slovenia e Canada/Lettonia.

Di seguito, le gare dei quarti di finale: