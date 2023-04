Italiano: “Siamo proiettati al ritorno, vittoria meritata”

Il tecnico a Mediaset: “I ragazzi hanno svoltato ed hanno fatto uno step mentale, ora non bisogna mollare o abbassare la guardia”

05-04-2023 23:33

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese, ai microfoni di Mediaset, ha commentato la partita: “Siamo proiettati al ritorno, era solo il primo round ma ci teniamo il doppio vantaggio. Abbiamo vinto rischiando, provando a fare qualche gol. Alla fine è una vittoria meritata”.

Il tecnico ha parlato anche del momento passato della Fiorentina: ”Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, nelle coppe viaggiavamo forte ma in Serie A ci inceppavamo puntualmente. Non la buttavamo mai dentro e prendevamo sempre gol, cosa che oggi invece ci gira bene grazie anche al portiere e un pizzico di buona sorte. I ragazzi hanno svoltato, hanno fatto uno step mentale, ora non bisogna mollare o abbassare la guardia. Continuiamo su questa strada”.

Prosegue poi Italiano: “C’è stata qualche situazione individuale non bellissima, gente che non giocava da un po’ e qualcuno da dover aspettare. Ci siamo concentrati molto in partenza sul playoff di Conference, abbandonando il campionato. Poi sono cresciuti i singoli, la squadra, la condizione… E ora siamo solidi, subiamo poco”.

In chiusura un commento sul futuro: “Non si può non essere concentrati su cosa ci rimane da affrontare. Concentrazione massima su questo, il resto ora conta poco”.