Italrugby: sconfitta a sorpresa in Georgia

10-07-2022 22:11

Arriva una sconfitta a sorpresa per l’Italia del rugby nel test match disputato in Georgia all’Adjarabet Arena di Batumi. Il tour estivo della Nazionale allenata da Kieran Crowley si è chiuso così con una battuta d’arresto davanti a 20mila tifosi georgiani.

Un’Italia incerta sulle palle alte non è riuscita a reggere la forza fisica della Georgia che ha messo a segno tre mete. Una sola per gli Azzurri, da parte di Menoncello. “È un grande giorno per la Georgia – ha detto il ct Kieran Crowley nel post-partita -, ha meritato di vincere. Ci aspettavamo un incontro duro e fisico. Abbiamo faticato e ci hanno dominato”.