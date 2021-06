Italvolley, altri due tagli verso Tokyo

Il momento delle scelte definitive è sempre più vicino per Gianlorenzo Blengini.

Il ct della Nazionale italiana di volley, che lascerà l’incarico al termine dei Giochi di Tokyo, ha ridotto a 16 il gruppo dei giocatori tra i quali dovrà scegliere i 12 da portare in Giappone.

Lasciano il gruppo il centrale Daniele Mazzone, lo schiacciatore Oleg Antonov, il palleggiatore Davide Saitta e l’opposto Giulio Pinali.

La Nazionale si ritroverà il 29 giugno a Roma per un collegiale che proseguirà fino al 6 luglio. Poi due test matches a Cisterna di Latina il 10 e l’11 luglio prima della partenza per Tokyo. La prima gara del torneo olimpico è prevista per il 24 luglio contro il Canada.

I convocati per il collegiale:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia

Centrali: Matteo Piano, Simone Anzani, Fabio Ricci, Gianluca Galassi

Liberi: Massimo Colaci, Fabio Balaso



OMNISPORT | 27-06-2021 23:58