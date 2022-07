Italvolley, Nations League: Egonu trascina le Azzurre in semifinale

14-07-2022 18:26

Una monumentale Paola Egonu si carica sulle spalle l’Italia del Volley, che approda in semifinale di Nations League. Battuta 3-1 la Cina, in un match nel quale le Azzurre hanno sofferto molto.

Ma come si suol dire: quando il gioco si fa duro, le dure iniziano a giocare. E Paola Egonu rientra decisamente in quella categoria: 36 punti da autentica leader per abbattere la muraglia cinese avversaria, colpita e affondata dalla 23enne nata a Cittadella.

Oltre a Egonu, hanno ben performato anche Caterina Bosetti, autrice di 14 punti pesanti, ed Elena Pietrini. La schiacciatrice di Scandicci è subentrata a una Miriam Sylla monumentale in difesa, ma non incisiva in attacco, trovando più continuità della compagna e rendendosi velenosa al servizio.

Partita difficile anche per le due palleggiatrici, Alessia Orro e Ofelia Malinov, che non sono riuscite a innescare con continuità le centrali Azzurre.

Di seguito, il tabellino della partita.

Italia – Cina 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22)

Italia: Lubian 2, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 1, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro 2, Bosetti 14, Chirichella 9, Danesi 8, Pietrini 6, Nwakalor , Sylla , Egonu 36. Allenatore: Mazzanti

Cina: Yuan 9, Diao, Yang n.e., Gao n.e., Gong 20, Wang Yua. 12, Jin, Wang Yun. 10, Wang Yi. n.e., Li 16, Wang W. (L), Ding n.e., Ni (L) n.e., Chen 1. Allenatore: Bin.