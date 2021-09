Italvolley, primo esame di maturità all'Europeo

Primo esame di maturità per la nuova giovane Italia del volley maschile, impegnata agli Europei. Simone Giannelli e compagni non hanno avuto problemi nello sbarazzarsi anche del Montenegro dopo la Bielorussia ma oggi alle 15.45 sono attesi da un primo vero test per capire dove possono arrivare.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Bulgaria che non sarà più l’ammazzagrandi di qualche anno fa ma può sempre contare sull’esperienza di Sokolov da opposto, oltre che di Silvano Prandi in panchina. La partita con buona probabilità sarà lunga e tirata e sarà interessante capire come reagiranno gli Azzurri se dovessero trovarsi in svantaggio.

Anzani e Galassi al centro saranno le chiavi di un incontro in cui anche a muro potremmo andare in difficoltà. Una vittoria spalancherebbe le porte della qualificazione mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione in attesa dell’altro confronto diretto con la Slovenia, sempre temibile. Pinali, Michieletto e soprattutto Lavia possono essere il top scorer di giornata.

OMNISPORT | 06-09-2021 10:33