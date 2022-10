Italvolley tocca a te: contro l’Olanda per il primato nel girone

02-10-2022 11:09

Non sarà una sfida decisiva per il passaggio del turno ma sarà decisiva per tenersi stretto il primo posto nel gruppo: l’Italia del volley affronta nel pomeriggio di questa domenica le orange padrone di casa e bestia nera del recente passato.

Alle ore 16 scatta l’ultima gara di questa prima parte di torneo, da lunedì, poi, spazio alla pool E e Pool F che condurranno agli scontri diretti dei quarti di finale.

Le “Ragazze Terribili” per non perdere il primato hanno a disposizione due risultati, il successo, con qualsiasi punteggio, o la sconfitta al tie-break, in caso di ko per 3-1, invece, bisognerà calcolare il quoziente punti con le belghe.

Il c.t. torna al sestetto titolare con Paola Egonu in diagonale con Orro, Bosetti – Sylla in banda, Danesi – Chirichella al centro, libero, come sempre, Monica De Gennaro.