Jack Miller: "Deluso da me stesso"

Due noni posti e un ritiro: l’avvio di Mondiale di Jack Miller nel team ufficiale della Ducati è stato pessimo, e l’australiano non si nasconde dietro a un dito: “Siamo in trincea in questo momento. Sto cercando di scavare la mia via di fuga. Abbiamo la velocità ed un buon ritmo. Dobbiamo solo tutto insieme”, le parole a Motorsport.

“Sono davvero deluso per me stesso. Sto solo cercando di fare meglio con loro. Vogliamo vincere, ma non è semplice. La caduta a Portimao? Ero al culmine della pressione. Aleix ha frenato presto in curva 3, un tratto in cui ho faticato per tutto il week-end. Ho dovuto usare un po’ di pressione in più e sono scivolato. Ho commesso un errore, è stata tutta colpa mia”.

OMNISPORT | 23-04-2021 12:29