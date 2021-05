Jack Miller ha convinto la Ducati: annuncio in arrivo

Le due vittorie consecutive di Jack Miller a Jerez e Le Mans hanno cancellato l’avvio di stagione complicato in Qatar e la caduta a Portimao: il pilota australiano, risolti i problemi di sindrome compartimentale, è in piena corsa per il titolo iridato di MotoGp.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dal paddock, Miller è molto vicino al rinnovo con la scuderia di Borgo Panigale: il team vuole esercitare l’opzione di rinnovo sino al 2022 presente sul contratto. Discorso diverso per Pecco Bagnaia, che ha invece firmato un biennale ed è sicuro del suo posto l’anno prossimo.

“Abbiamo fatto dei cambiamenti importanti, ci siamo presi dei rischi. Abbiamo avuto fiducia in Jack e ‘Pecco’ e adesso ci godiamo questa situazione perché onestamente è meglio delle più rosee aspettative. Arriviamo belli carichi al Mugello, siamo primi in campionato come Ducati e come team, i nostri piloti sono secondo, terzo e quarto”, le parole del ds Ciabatti riportate da Formulapassion.

“Qualche annuncio potrebbe arrivare, non tutti gli annunci. Per il team satellite penso sia ancora presto, ma magari ci sarà qualche altro annuncio“, ha detto ancora il dirigente delle Rosse in vista del Mugello.

OMNISPORT | 17-05-2021 10:57