Jack Wilshere si ritira a 30 anni: l'annuncio dell'ex Arsenal

08-07-2022 16:05

“È stato un viaggio incredibile, pieno di tanti momenti splendidi e mi sento privilegiato per aver vissuto tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera. Mi sento molto fortunato per aver avuto la carriera che ho avuto, ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile se non fosse stato per l’amore e il supporto di così tante persone”.

Così Jack Wilshere, attraverso i suoi canali social, ha detto addio al calcio giocato. Il 30enne centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal e considerato dalla stampa locale uno dei maggiori talenti del calcio inglese, non è mai realmente riuscito a dimostrare con continuità le sue qualità a causa dei numerosi infortuni patiti in carriera. Problemi fisici che, per l’appunto, lo han portato a ritirarsi nonostate i soli 30 anni.

A inizio 2022, Wilshere era stato anche accostato al Como, essendosi allenato per alcuni mesi con la squadra lariana nel tentativo disperato di rilanciare una seconda parte di carriera migliore. L’inglese ha poi concluso la stagione all’Aahrus, in Danimarca, per quella che da oggi è ufficialmente stata la sua ultima esperienza di una sfortunata carriera da giocatore.