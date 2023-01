13-01-2023 09:55

Il 2022 non è stato un anno molto fortunato, soprattutto dal punto di vista fisico, per Marcell Jacobs. Ha comunque trovato la maniera di vincere ma, nel 2023, punta a lasciare il segno come solo lui sa fare.

Il primo obiettivo di Jacobs: stare bene fisicamente

Nel 2022 ha vinto l’oro mondiale nei 60 metri indoor e, qualche mese più tardi, l’oro agli Europei. Due risultati significativi ma, per le potenzialità del Campione Olimpico di Tokyo 2020, è mancato qualcosa.

Lo scorso anno è stato condizionato da tanti, troppi problemi fisici. Per questo motivo, il fuoriclasse azzurro ha un solo desiderio per la nuova stagione che sta per cominciare: stare al top dal punto di vista fisico. La sua carriera ha certificato che, se sta bene fisicamente, è in grado di conquistare risultati eccezionali.

Jacobs pronto alla prima sfida: le parole via social

Marcell Jacobs non vede l’ora di scendere in pista e dimostrare che il 2023 sarà il suo anno. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà in Polonia, a Lodz dove, il prossimo 4 febbraio, è in programma la Orlen Cup. Il Campione Olimpico dei 100 metri gareggerà sulla distanza dei 60 metri.

“Avete capito bene! Dopo una lunga preparazione invernale, finalmente farò il mio esordio il prossimo 4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz. Non vedo l’ora di scendere in pista“, queste le sue parole, cariche di voglia, apparse sul suo profilo Instagram ufficiale.

Jacobs, gli obiettivi dichiarati per il 2023

Tanti gli obiettivi di Marcell Jacobs per il 2023. Chiaramente c’è la voglia di riconfermarsi ai prossimi Europei, in programma in Turchia, ad Istanbul, dal 2 al 5 marzo.

Tuttavia, Marcell Jacobs ha un chiodo fisso in mente, ossia farsi trovare pronto per i Mondiali all’aperto (non li ha mai vinti) che si disputeranno, nel prossimo mese di agosto, a Budapest. Vincere i Mondiali renderebbe Marcell Jacobs ancor più leggenda di quanto non sia già. Per farcela, ha bisogno di essere in perfette condizioni fisiche.