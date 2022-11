Jacobs: "Obiettivo Mondiali outdoor"

15-11-2022 22:38

Il velocista azzurro Marcell Jacobs al sito ufficiale del Coni ha parlato del suo prossimo obiettivo: “Sto molto bene. Questa è la terza settimana di preparazione in vista della prossima stagione. Sento la fatica ma già non vedo l’ora di iniziare le gare. Voglio far bene ai Campionati Europei indoor di Istanbul a inizio marzo. Poi ci saranno i Mondiali outdoor: è l’unica medaglia che mi manca, è l’obiettivo dell’anno”.

“Appena ci sentiamo bene, noi atleti vogliamo gareggiare. Nella nuova stagione voglio arrivare al massimo della forma quando più conta. Abbiamo già dimostrato diverse volte di esserne in grado. Parigi 2024 sarà un altro grandissimo obiettivo. Ci arriverò da bicampione olimpico in carica e non so cosa proverò. Non vedo l’ora”