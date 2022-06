Jacobs è tornato: vittoria agli Assoluti di Rieti davanti a Tortu (3°)

25-06-2022 21:24

Marcell Jacobs è ufficialmente tornato! Agli Assoluti di Rieti, l’atleta di Desenzano del Garda è arrivato davanti a tutti nella finale dei 100 metri laureandosi campione italiano fermando il cronometro sui 10″12. Un tempo certo non da record e ottenuto controvento, ma che – senza spingere particolarmente, né particolari sforzi alla linea del traguardo – ha permesso comunque a Jacobs di salire sul gradino più alto del podio.

E di tenere a distanza, peraltro, un certo Filippo Tortu, che ha terminato in terza posizione con un tempo di 10″24. Seconda piazza, invece, per il velocista comasco Chituru Ali, con un ottimo 10″16. Quello di Rieti è stato il ritirno alle gare di Marcell Jacobs dopo un fastidioso infortunio muscolare (una distrazione-elongazione do primo grado), che lo ha tenuto fuori dai tartan per diverse settimane tanto da fargli perdere il Golden Gala di Roma, uno dei numerosi impegni che il ventisettenne campione olimpico aveva messo in calendario. E, proprio a questo proposito, nonostante la confortante vittoria reatina, lo sprinter di Desenzano ha dimostrato di avere una falcata ancora appesantita: Jacobs ha bisogno di ritrovare la forma migliore e nei 100 metri dello stadio Raul Guidobaldi, si è ampiamente notato. Tuttavia, vincere (peraltro per la quinta edizione consecutiva) in queste condizioni – e per giunta con vento contrario – non è altro che l’ennesima prova del talento di Jacobs. Per le formalità, la purezza dello scatto e i record al traguardo, ci sarà tempo…