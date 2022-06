Jacobs: "L'obiettivo è arrivare al top nelle prossime due settimane"

29-06-2022 17:33

Queste le parole di Marcell Jacobs nella conferenza stampa della vigilia del meeting Bauhaus-Galan di Stoccolma nel quale l’azzurro sarà impegnato domani nei 100, la distanza individuale di cui è campione olimpico.

“Ora va bene, mi sentivo un po’ stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali , il mio grande obiettivo. Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane. L’Infortunio è arrivato in un momento cruciale della stagione e ha rovinato i miei piani ma ora l’importante per me è gareggiare il più possibile per ritrovare certi automatismi”.

Jacobs è sceso solamente due volte in pista all’aperto quest’anno: il 18 maggio a Savona ha corso i 100 in 9″99 in batteria e in 10″04, poi l’infortunio lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre un mese, impedendogli a saltare, tra le altre cose, anche il Golden Gala di Roma del 9 giugno. Poi è tornato a gareggiare agli Assoluti di Rieti , dove ha vinto i 100 senza problemi ma in un modesto, per lui, 10″12, dimostrando una forma ancora molto lontana da quella migliore.