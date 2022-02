Jacobs riparte dal primo posto: 60 metri in 6.51 a Berlino

04-02-2022 19:55

Marcell Jacobs riparte da dove ha finito, ovvero dal primo posto. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta a Tokyo 2020 ha trionfato a Berlino nei 60 metri in occasione degli ISTAF Indoor, con il tempo di 6.51.

Queste le parole di Jacobs ai microfoni di Rai Sport: “C’era tanta tensione in gara, sei mesi senza competere sono tanti. La tensione che ho patito in batteria non mi ha fatto trovare buone sensazioni che ho trovato invece in finale. Tempo non male, ma posso migliorare tantissimo ancora quest’anno. L’obiettivo abbastanza raggiunto, perché volevo fare un tempo vicino ai 6″50…”.

“Ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60 – ha aggiunto il velocista azzurro -. Poi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi”.

L’obiettivo per Jacobs è prepararsi al top per i Mondiali Indoor di Belgrado che si disputeranno dal 18 al 20 marzo. Ancora un mese e mezzo di rodaggio per arrivare al meglio a questo appuntamento. Dopo l’oro olimpico, non sarebbe male diventare campione del mondo.

OMNISPORT