Jacobs si ferma ancora, aumentano i dubbi: profilo social azzerato

Dopo il flop a Parigi, il campione olimpico rinuncia anche agli Europei in Polonia. Momento no, un altro stop. E il profilo Instagram è senza contenuti.

14-06-2023 08:43

Marcell Jacobs è in ginocchio. Il campione olimpico è stato costretto all’ennesimo forfait. Sempre più dubbi sulla sua reale condizione fisica e il suo profilo Instagram risulta senza post. Un momento delicato per il fuoriclasse della velocità azzurra

Jacobs, continua il calvario: altro stop

Dopo il flop in quel di Parigi, Marcell Jacobs aveva dichiarato di sentirsi comunque bene fisicamente. Invece, è arrivato un altro pesante forfait. L’azzurro non sarà ai nastri di partenza degli Europei, in programma a Chorzow, in Polonia, venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Nel comunicato diramato dalla Fidal, si parla di una “condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra, situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”. Insomma, in parole povere, una sciatalgia.

Jacobs, sempre più infortuni e sempre più dubbi

Chiaramente questo ennesimo stop non ci voleva. I Mondiali di Budapest, vero obiettivo stagionale, sono dietro l’angolo (19-27 agosto) e Marcell Jacobs non riesce a trovare un minimo di continuità a livello fisico.

Il numero degli infortuni è sempre più alto, così come i dubbi sulla sua reale condizione fisica. Per poter fare la differenza, Marcell Jacobs deve essere al 100% del suo potenziale, una condizione che non trova da molto, troppo tempo. “È un momento delicato: l’importante è che Marcell si riprenda in fretta e che sappia che tutti gli vogliamo bene”, le parole del direttore tecnico azzurro Antonio La Torre riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Jacobs, azzerato anche il profilo Instagram ufficiale

Infine, da evidenziare un curioso particolare. Da lunedì sera, il profilo Instagram ufficiale del campione olimpico è completamente azzerato. Non ci sono post o altro.

Ci si interroga se sia una mossa voluta, magari per non dover affrontare le domande dei suoi fan o, magari, Marcell Jacobs potrebbe essere vittima di un hacker. Resta il fatto che il suo silenzio preoccupa tanto quanto i suoi fastidi fisici. E il Mondiale è sempre più vicino.