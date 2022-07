Jakobsen, freddezza totale nei confronti di Groenewegen

04-07-2022 13:48

È una vittoria che non scalda affatto Fabio Jakobsen quella ottenuta da Dylan Groenewegen nella terza tappa del Tour de France 2022.

L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl, andato a un passo dal perdere la vita per un incidente causato proprio dal connazionale al Giro di Polonia, non ha infatti più alcuna considerazione del corridore del Team BikeExchange e pertanto le sue vittorie non gli fanno effetto.

“Sappiamo tutti che è uno sprinter di alto livello. Prima della caduta avevo grande rispetto per i suoi risultati e come approcciava questo sport. Ma da allora tutto questo è finito” ha affermato lo sprinter della Quick-Step Alpha Vinyl.

“Ha commesso davvero un grande errore in quel caso per quanto mi riguarda. Da allora la mia ammirazione per lui è completamente sparita, penso sia normale. Oggi ha mostrato che può vincere a questi livelli. Penso sia felice, ma non mi importa” ha chiosato freddo il vincitore della seconda tappa della Grande Boucle.