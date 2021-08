James chiama il Milan: "Può essere un'opzione"

“Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, mi manca la Serie A. Per me sarebbe una buona opzione”, James Rodriguez strizza gli occhi al Milan in una diretta Twitch.

Il trequartista colombiano vuole lasciare l’Everton: “Mi chiedono dove giocherò, io ancora non lo so, è un argomento complicato e vediamo cosa succederà. Di sicuro vorrei andare dove dimostreranno di volermi. Ho già giocato in tanti campionati, andassi in quello italiano sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi”.

OMNISPORT | 01-08-2021 13:27