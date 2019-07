James-Napoli, nuovo ago della bilancia nella trattativa col Real

Prosegue senza sosta la trattativa fra il Real Madrid e il Napoli per il trasferimento ai partenopei di James Rodriguez. La distanza tra le due squadre, a dire il vero, sembra ancora incolmabile, soprattutto per via della formula del trasferimento stesso (gli spagnoli chiedono 42 milioni per una cessione a titolo definitivo, il Napoli vorrebbe il talento colombiano in prestito), ma un'altra variabile potrebbe mischiare le carte in tavola.

Dopo aver investito circa 300 milioni sul mercato, infatti, i Blancos puntano a fare cassa, e in questo senso può diventare importante la posizione di un altro talento di casa Real che ricopre più o meno il ruolo di James in campo, il nazionale spagnolo Isco.

Proprio quest'ultimo è uno dei pezzi pregiati del calciomercato internazionale: il Real Madrid chiede 80 milioni per il suo trasferimento e al momento nessuna trattativa è in fase avanzata, ma se dovesse arrivare un'offerta congrua arriverebbe anche la cessione, che lascerebbe il posto in rosa allo stesso James. Sarebbe così chiusa, in questo caso, ogni discussione riguardante il mercato.

In caso contrario, invece, James (che tornerà dalle vacanze il prossimo 29 luglio) potrebbe essere convinto ad andar via dalla difficoltà di trovare un posto in squadra, riaccendendo le speranze di De Laurentiis e di tutti i tifosi partenopei.

Oltre al Napoli, ad attendere sviluppi c'è anche l'altra squadra di Madrid, l'Atletico, che dopo la cessione burrascosa di Griezmann cerca un sostituto all'altezza, puntando però ad abbassare le pretese economiche di Florentino Perez. Prima che le altre pedine madridiste si muovano, però, la posizione del Real è chiara: un eventuale trasferimento di James Rodriguez avverrebbe soltanto in caso di acquisto del giocatore a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 19:59