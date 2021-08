James Rodriguez consiglia Messi: "Dovrebbe andare alla Juventus"

La notizia di Lionel Messi via dal Barcellona ha sconvolto l’estate del pallone. L’argentino sembra ormai destinato a vestire la maglia del PSG, ma c’è chi come James Rodriguez che vorrebbe vederlo giocare in un’altra squadra.

Nel corso di una diretta su Twitch, il colombiano in forza all’Everton ha espresso il desiderio di vedere Messi nella stessa squadra dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo: “Messi dovrebbe andare alla Juventus e giocare con Cristiano Ronaldo: sarebbe una bomba, a molti piacerebbe verderli giocare insieme”.

Oltre a questa dichiarazione inaspettata, James Rodriguez si sofferma sul momento calcistico attuale visti alcuni clamorosi scenari di mercato: “Il calcio è cambiato molto, Messi che lascia il Barcellona lo conferma. Chi avrebbe mai immaginato che avrebbe lasciato il Barcellona o che Sergio Ramos avrebbe lasciato il Real Madrid? In Liga i Clasicos saranno diversi: prima le telecamere erano per Cristiano e Messi, ora la gente continuerà a guardare ma non sarà la stessa cosa”.

Il colombiano, dunque, vorrebbe vedere i due alieni del pallone nella stessa squadra: un sogno che assomiglia ad un’utopia, visto l’imminente approdo della Pulce a Parigi.

OMNISPORT | 07-08-2021 12:10