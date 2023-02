L’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese, Jakub Jankto protagonista di un’interviste a Le Iene che andrà in onda stasera su Rai 1: “Penso che nel mondo del calcio ci sia omofobia”

21-02-2023 17:09

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una scelta di grande coraggio quella di Jakub Jankto. L’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese (ora allo Sparta Praga) ha deciso di fare coming out solo pochi giorni fa dichiarando di essere gay e di non volersi più nascondere. Un video che ha fatto la storia visto che il giocatore ceco è uno dei pochissimi calciatori in attività ad aver fatto un passo del genere, che nel mondo del calcio è ancora un fenomeno piuttosto raro.

Jankto dopo il coming out, l’interviste a Le Iene

Il 27enne nazionale della Repubblica Ceca, Jakub Jankto, è tornato a parlare della sua decisione di fare coming out nel corso del servizio che Le Iene hanno realizzato e che andrà in onda nel corso della trasmissione di questa sera nel corso della quale ha affrontato tantissimi argomenti.

Dopo 27 anni si tratta di una decisione piuttosto importante e sono felicissimo. Per alcuni può essere considerata una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale. E’ stato difficile trovare il coraggio di dirlo. Dopo 26 anni con quella barriera non puoi vivere come vuoi e dopo quel coming out mi sento veramente libero ed è straordinario.

Jankto: le sensazioni dopo il ritorno in campo

Le prime sensazioni positive sono arrivate nella serata di ieri quando dopo un lungo infortunio Jankto ha fatto il suo ritorno in campo nel secondo tempo del match che il suo Sparta Praga ha vinto contro lo Jabloenc. Già dal riscaldamento il giocatore è stato sostenuto da cori di incoraggiamento e al momento del suo ingresso in campo è stato accolto con applausi ed entusiasmo.

Mi hanno applaudito come si visto ieri sera nella prima partita dopo il coming out quindi le sensazioni sono top. Ho postato su Instagram che dopo tanto tempo avevo giocato con il sorriso. Puoi vincere, puoi fare una tripletta ma lo puoi fare per il sorriso.

Jankto: l’omofobia nel mondo del calcio tra ultras e le parole di Sarri

Il mondo del calcio purtroppo può essere considerato ancora omofono come dimostrano certi tifosi in alcune occasioni, anche Jakub Jankto dice la sua sull’argomento anche se sembra non voler dare spazio a nessuna polemica.

Omofobia? Sicuramente un po’ c’è nel ondo del calcio se sono il primo a dirlo. Non voglio pensare che la mia decisione si possa trasformare i un boomerang. Ci ho messo la faccia e lo farò sempre. So che ci sono tanti giocatori che hanno paura di fare coming out, spero di poter essere d’aiuto anche a loro. Le parole di Sarri (calcio diventato uno sport per fr…, ndr)? Sono parolacce che mi sembrano un po’ eccessive, come ha detto Claudio Ranieri siamo tutti una grande famiglia.