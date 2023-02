“Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Preferisce Instagram per fare il proprio coming out, il calciatore ex udinese Jacub Jankto. Il centrocampista della Repubblica Ceca, ora allo Sparta Praga, ma noto ai tifosi per via di un trascorso con Ascoli e soprattutto Udinese e Sampdoria, ha pubblicato un video.

Il video del coming out di Jankto

Un video rivelatore, che segue la scelta di altri giocatori che hanno deciso di condividere il loro orientamento sessuale, rendendolo pubblico, anche attraverso il supporto e la comunicazione via social ai propri tifosi:

“Ciao, sono Jakub Jankto -il messaggio del calciatore-. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”.

Il precedente di Cavallo

Jakub Jankto, con la sua decisione di rendere nota la sua omosessualità, ha seguito l’esempio di Josh Cavallo, primo calciatore ad aver rotto il silenzio – sempre attraverso i social – e a rendere noto ai propri followers e al mondo del calcio di essere gay.

La carriera di Jankto

Per quanti non lo ricordassero, Jacub Jankto, 27 anni, è un centrocampista della Repubblica Ceca, che vanta 45 presenze e 4 gol con la sua nazionale, con la quale ha preso parte anche a Euro 2020.

Nato a Praga, attualmente gioca per lo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ma vanta un passato in Italia, dove arrivò nel 2015 all’Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B per giocare con l’Ascoli.

Quindi l’esordio in A, sei anni fa nella stagione 2016-2017 a Udine, dove resta due stagioni prima di trasferirsi alla Sampdoria, rimanendo tre stagioni prima di trasferirsi in Spagna nell’estate 2021. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.

