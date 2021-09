Jannik Sinner non si abbatte: "Continuo a lavorare"

Jannik Sinner non si fa prendere dallo sconforto dopo la sconfitta agli ottavi di finale degli Us Open contro Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto per 3-0, ma l’altoatesino ha qualche rimpianto per non essere risucito a sfruttare meglio alcune chance concesse dal numero 4 del mondo.

“Con Sascha è così: lui ti dà meno ritmo, magari sei avanti 30-15 e lui fa 3 servizi vincenti. Sto crescendo, stiamo lavorando, continuiamo a lavorare perché sappiamo qual è la strada da percorrere”.

Il bilancio del torneo è comunque positivo: “Alla fine sono abbastanza soddisfatto del torneo. Nei primi due turni era diverso, ero nettamente favorito. C’era più pressione, e soprattutto nel secondo turno il mio avversario ha giocato bene. Contro Monfils è stato uno scontro sia fisico che mentale”, le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 06-09-2021 22:28