Jannik Sinner va ko: niente Marsiglia

Il tennista azzurro ha la febbre e salterà il torneo Atp 250

23-02-2023 18:19

Jannik Sinner costretto a fermarsi: il tennista azzurro ha dato forfait pochi minuti prima del suo esordio a Marsiglia contro il francese Fils a causa della febbre.

Il tennista altoatesino, reduce dalla vittoria a Montpellier e dalla finale di Rotterdam persa contro Daniil Medvedev, contava sul torneo transalpino per recuperare altri punti in classifica in vista dei due Masters 1000 negli Stati Uniti ad Indian Wells e Miami.

L’Azzurro, che avrebbe dovuto affrontare il numero 118 del mondo Arthur Fils, numero 118 del ranking Atp già battuto a Montpellier, era uno dei favoriti per la vittoria.

“Dopo la partita di Rotterdam ho iniziato a sentirmi male. Gli ultimi giorni non avevo energia. Non riuscivo ad allenarmi bene. Ho un po’ di febbre. Abbiamo aspettato fino all’ultimo per prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è in buona forma”, sono le parole di Sinner riportate da La Repubblica.