Jasmine Paolini prima italiana in finale al Roland Garros dopo 12 anni

Anche Bolelli e Vavassori all'ultimo atto nel doppio. Domani Sinner sfida Alcaraz

Jasmine Paolini vola in finale al Roland Garros. La 28enne toscana, prossima n.7 al mondo, ha battuto in due set la russa Mirra Andreeva 6-3, 6-1. Jasmine diventa la quinta azzurra ad approdare in una finale Slam. L’ultima italiana a a riuscirci nel torneo parigino era stata Sara Errani nel 2012. Sabato per il titolo dovra’ vedersela con la n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek, vincente su Coco Gauff. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale nel doppio dopo aver battuto in tre set il duo Bopanna-Ebden, con il punteggio di 7-5 2-6 6-2. Domani super semifinale nel tabellone maschile con Jannik Sinner, neo-numero 1 al mondo, attende il campione spagnolo Carlos Alcaraz.