Joao Cancelo, la gaffe social fa infuriare gli juventini

Joao Cancelo è della Juventus, ma le premesse per una buona convivenza non sono… esaltanti. L’esterno portoghese sta per diventare uno dei difensori più pagati della storia del club bianconero, pronti a versare quasi 40 milioni al Valencia per assicurarsi il giocatore reduce da un’annata in prestito all’Inter, impossibilitata a riscattarne il cartellino a causa della necessità di rispettare gli obblighi del Fair Play Finanziario dell’Uefa, che imponevano di fare plusvalenze per 40 milioni entro la fine di giugno e di pensare solo in un secondo tempo agli acquisti. La missione è quasi compiuta, grazie al lavoro certosino del ds Ausilio, ma anche alla qualità dei giovani del vivaio nerazzurro, reduci da due scudetti Primavera consecutivi e appetiti anche da club di prima fascia, come la Roma, che ha accettato di vedere inserito il talento figlio d’arte Nicolò Zaniolo nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan a vestire la maglia nerazzurra. Cancelo quindi, al pari di Rafinha, è già un rimpianto per i tifosi dell’Inter, costretti a vedere correre in bianconero un giocatore che nella seconda parte della stagione era diventato titolare inamovibile nello scacchiere di Spalletti come esterno difensivo, ma all’occorrenza pure come trequartista di destra. Quel che è certo è che Cancelo all’Inter è rimasto affezionato eccome e lo si può intuire da un paio di particolari che ne hanno preceduto l’approdo alla Juventus.

Prima un’intervista “misteriosa” concessa a 'Tuttosport', nella quale l’esterno ha smentito di avere criticato la dirigenza dell’Inter per il mancato riscatto, arrivando a criticare duramente il quotidiano torinese attraverso un post furioso sul proprio profilo Instagram, ora un’altra gaffe social, proprio nel giorno dell’arrivo a Torino per le visite mediche. C’è infatti anche quello di Cancelo tra i like del post ufficiale su Instagram con cui l’Inter ha annunciato l’acquisto di Nainggolan. Si sa, sui social non è possbile essere anonimi, a meno di non avere un nickname che non permetta di riconoscere la propria identità, ma non è questo il caso di “jpcancelo”: quel “Welcome Ninja” con la caricatura dell’ex romanista è stato evidentemente gradito da Cancelo, che non è riuscito a trattenersi dall’esprimere un apprezzamento non proprio gradito dai tifosi della Juventus. Al momento nel cuore di Joao oltre al nero c’è l’azzurro, che non è ancora stato sostituito dal bianco…



SPORTAL.IT | 26-06-2018 21:15