Joao Mario: "Inter-Porto? 50 e 50"

L'ex centrocampista nerazzurro: "Secondo me sarà equilibrata"

14-02-2023 20:53

L’ex centrocampista dell’Inter Joao Mario in un’intervista a Sky ha parlato della sfida tra i nerazzurri e il Porto, valida per gli ottavi di finale di Champions League: “L’Inter è forte, il Porto lo stesso. Secondo me sarà 50 e 50, sono squadre simili. Nell’Inter c’è qualità, può fare bene. Vediamo, non so chi è favorito. Secondo me sarà equilibrata”.

Anche Joao Mario è impegnato in Champions League: il suo Benfica, che ha eliminato la Juventus nel girone di qualificazione, si giocherà un posto nei quarti di finale con il Club Brugge.