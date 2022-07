Joao Pedro, blitz del Galatasaray

05-07-2022 14:14

L’arrivo a Cagliari nel 2014 e una carriera che si pensava addirittura potesse concludersi in rossoblù. Invece il destino di Joao Pedro, di giorno in giorno, sembra discostarsi sempre di più dalla Sardegna, complice la retrocessione in Serie B.

Oltre all’interesse noto da tempo del Valencia di Gattuso e del Torino, si è inserito con determinazione anche il Galatasaray nella corsa all’attaccante brasiliano, naturalizzato italiano.

Come rivela il Corriere dello Sport, la richiesta del patron Giulini non scende sotto i 10 milioni, mentre Joao Pedro ne chiede 2 di ingaggio. Cifre alla portata della società turca, che potrebbe così soffiarlo alla concorrenza. In settimana è previsto infatti un blitz per concretizzare l’affare.

Con 270 presenze, 86 gol e 26 assist, Joao Pedro è uno dei giocatori maggiormente influenti nella storia del Cagliari. Nel caso l’affare si concretizzasse, si tratterebbe di un addio davvero sentito e doloroso sia per la piazza sarda che per il giocatore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE