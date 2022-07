Joel Embiid cittadino francese: ci sarà a Eurobasket 2022?

13-07-2022 19:32

Una notizia molto attesa da tutti gli appassionati di basket – specialmente quelli francesi – ha trovato oggi ufficialità, dopo i rumors delle scorse settimane: Joel Embiid è a tutti gli effetti un cittadino francese e, pertanto, sarà convocabile dalla Nazionale allenata – da oltre 10 anni – da Vincent Collet.

Embiid, camerunense classe 1994, non ha infatti mai vestito ufficialmente la casacca del suo paese d’origine, il Camerun. Molto legato alle sue origini, Embiid ha spiazzato un po’ tutti con questa apertura indiretta alla nazionale transalpina, che potenzialmente potrebbe già arruolare il centro dei Philadelphia 76ers per Eurobasket 2022, al via a settembre.

In attesa della prossima stagione NBA, infatti, sono diverse le stelle europee della National Basketball Association che non mancheranno la chiamata al torneo: sicuramente vedremo Luka Doncic e Nikola Jokic; molto probabilmente anche Danilo Gallinari, fresco di firma con i Boston Celtics, vestirà l’Azzurro della Nazionale. Forse anche Giannis Antetokounmpo, con la sua Grecia, sfiderà l’Italia nella fase a gironi che si disputerà a Milano…

Tornando alla Francia, sicuramente ci saranno Evan Fournier e Rudy Gobert tra i giocatori NBA. Il CT Vincent Collet aveva già diramato una long list da 17 giocatori pochi giorni fa, tra i quali non figurava Embiid. Difficile ipotizzare un suo inserimento in extremis nel solido gruppo francese, che nelle Olimpiadi di Tokyo ha raggiunto il bronzo l’estate scorsa – eliminando proprio l’Italia, in un agguerrito quarto di finale… Molto più probabile invece che il fuoriclasse dei Sixers prenda parte alle prossime, di Olimpiadi, che verranno ospitate nella capitale Parigi.