John Elkann alla Continassa: blitz nelle scorse ore

John Elkann alla Continassa. Il numero uno di Exor, nella giornata di mercoledì, ha fatto capolino nel quartier generale della Juventus.

Nessun colpo di scena, l’arrivo di Elkann in casa bianconera rientra in una consueta routine che si ripete ogni stagione: 4-5 visite ad annata così come quella delle scorse ore, alla presenza di Andrea Agnelli – col quale si è intrattenuto a lungo – e dell’area sportiva.

Nessun discorso alla squadra, semplici convenevoli e dialogo coi piani alti di Madama: John Elkann alla Continassa, un saluto e nulla più.

OMNISPORT | 29-04-2021 19:58