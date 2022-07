John McEnroe dice la sua su Nick Kyrgios

14-07-2022 11:13

Anche lui in gioventù, durante la sua ascesa verso il gotha del tennis, ha avuto qualche momento non tranquillissimo, anzi diciamo pure piuttosto colorito nei confronti soprattutto delle decisioni arbitrali.

Sarà per questo che McEnroe capisce a meraviglia lo stato d’animo a volte troppo focoso e sopra le righe di Nick Kyrgios che pur non vincendo Wimbledon, è stato senza dubbio il protagonista assoluto dello Slam londinese arrivando in finale per la sua prima volta.

Se dal punto di vista caratteriale, l’australiano ha mostrato ancora qualche limite, sotto il profilo squisitamente tecnico, ha mostrato un livello di gioco molto alto. Tutti gli addetti ai lavori hanno oggettivamente potuto osservare un giocatore in grado di mettere tutti i suoi avversari in grande difficoltà. Uno di questi è John McEnroe che ha voluto commentare così, il processo di crescita di Kyrgios.

“Nick è un genio e non ha certo bisogno di un coach. È il tennis che ha bisogno di un elemento come lui che è un bravissimo ragazzo, ma a volte sembra posseduto da demoni, nel senso che ha paura di fallire, ma lui ha grandi colpi e spesso è impressionante per quello che fa. Spero che possa continuare a giocare in questo modo per tanto tempo.”

Tanti elogi da parte del tennista americano ma anche una piccola tirata di orecchie. Secondo McEnroe infatti, Nick Kyrgios dovrebbe diminuire le lamentele e gli scatti d’ira verso il suo angolo. “Condivido spesso il suo modo di giocare, mi piacciono le sue giocate, ma che senso ha inveire contro le persone a cui vuoi più bene? Capisco che ad un certo punto si senta la necessità di sfogarsi, ma di certe cose e di certi atteggiamenti, Nick non ne ha proprio bisogno”.