Jordan Veretout non si pente della scelta

Colonna del centrocampo della Fiorentina per due stagioni, Jordan Veretout ha lasciato il club viola in totale rottura con i tifosi, dopo aver voluto a tutti i costi lasciare Firenze nel corso dell'ultima sessione di mercato.

Tanti erano i club interessati all'ex Aston Villa, dal Napoli al Milan fino alla Roma e alla fine la scelta del francese è caduta proprio sulla società giallorossa.

Scelta felice, come dichiarato dall'agente di Veretout, Mario Giuffredi, intervistato da 'Tmw': "Jordan è felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare scelta migliore. Poi le scelte si discutono a fine dell'anno, ma ad oggi è molto felice, poi le somme le tireremo alla fine".

Giuffredi ha poi parlato dell'interessamento non concretizzatosi del Napoli: "Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie possono anche cambiare, penso per esempio alla mancata partenza di Allan. Anche se secondo me il Napoli aveva bisogno di un giocatore come Veretout, non c'è un giocatore con queste caratteristiche lì".

SPORTAL.IT | 10-10-2019 22:05