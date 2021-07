Jorginho, l'agente spara alto

L’agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, Joao Santos, ha parlato del momento brillante del suo assistito, che dopo aver vinto la Champions è in finale di Euro 2020 con l’Italia: “Rigore calciato? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno 30-40 volte al giorno, gli riesce in automatico ormai. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l’Europeo. E magari può entrare anche nella lista del Pallone d’Oro. L’ho sentito, va tutto molto bene, anche prima di ieri sapeva che non era facile”.

Sul futuro: “Oggi la valutazione di Jorginho è di circa 50 milioni. Se arriva una squadra…Ovviamente ha fatto tante finali. Qualche club mi ha chiamato? Sì ma il nostro primo pensiero è parlare con il Chelsea per il rinnovo. Sicuramente questo è un momento molto importante della sua carriera, lo aspettava da 20 anni”.

OMNISPORT | 07-07-2021 16:02