Jorginho, pensieri da Pallone d'Oro

Uno dei migliori giocatori della scorsa stagione, dello scorso Europeo vinto dall’Italia, è stato senza dubbio Jorginho, regista del Chelsea e della Nazionale di Roberto Mancini. Sopratutto dopo il glaciale rigore realizzato contro la Spagna, la stampa Mondiale si è posta questa domanda: Jorginho merita il Pallone d’Oro?

Tra chi affermava che si, lo meritava, e chi no, che non era abbastanza incisivo in termini di gol e assist per quel trofeo, l’italo-brasiliano non si era mai espresso in proposito, fino ad oggi. Ad Amazon Prime Video, per la prima volta, Jorginho confessa di averci almeno pensato alla possibilità di vincere il prestigioso trofeo. Queste le sue parole:

“Dopo tante chiacchiere alla fine il pensiero ce lo fai, è normale. Il passaggio in Premier League mi ha aiutato dal punto di vista fisico. Prima di venire qui facevo interdizione di lettura, poi sono arrivato in Inghilterra e mi sono adattato”.

OMNISPORT | 11-08-2021 23:36