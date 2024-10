La figlia di José Mourinho, Matilde, lascia senza parole nel giorno più importante: l'allenatore stravolge i piani

Per accompagnare a nozze la primogenita, l'allenatore portoghese coglie la pausa prevista e festeggia le nozze in Portogallo della figlia designer

Per i più nostalgici, dettagli inediti si sommano a quei tratti che hanno reso José Mourinho un personaggio trasversale in grado di catalizzare l’attenzione dei tifosi nonché estimatori di uno stile tutto suo e di un pubblico disinteressato al calcio giocato, attratto dal suo eloquio, dalla sua comunicazione superba, inimitabile. E anche da un certo gusto per la provocazione.

Oggi lo descriviamo nel suo ruolo più protetto, più privato come padre di Matilde, convolata a nozze con il fidanzato Danny Graham sabato in Portogallo.

Le nozze di Matilde Mourinho e Danny Graham, presente papà José

La cerimonia è stata celebrata sabato, secondo quel che riporta Marca, nella villa di famiglia ad Azeitao, davanti a 300 invitati tra familiari e amici con i quali ha desiderato condividere uno dei giorni più importanti della sua vita con il fidanzato, al suo fianco da diversi anni e con il quale ha deciso di convolare a nozze.

Da quel che si apprende, riportato dai media locali e dal Daily Mail, l’allenatore ex Inter e Roma avrebbe organizzato una cena per 80 invitati il ​​giorno prima delle nozze presso la Casa Museo José Maria da Fonseca. Una vigilia che ha poi allungato i festeggiamenti, per i presenti, con la cerimonia nuziale officiata presso Herdade do Perú, ad Azeitão.

Fonte: IPA

Matilde Mourinho in una foto recente, a una serata di gala

L’abito da sposa di Matilde

Matilde appariva semplicemente meravigliosa nel suo abito da sposa bianco in pizzo con uno strascico spettacolare, stando alle poche immagini che Instagram ci consente di vedere relativamente a quell’evento lieto. Il suo vestito da sposa, rigorosamente bianco, aderiva alla figura e mostrava le spalle scoperte complice una scollatura smerlata e maniche lunghe.

Designer di gioielli, estremamente curata anche la scelta degli orecchini molto semplici ma evidenziati dall’accounciatura scelta: uno chignon elegante e sofisticato, studiato per valorizzare l’ovale del viso della sposa. Scelte molto attente anche per lo sposo, che si è presentato con un classico abito con una cravatta e fiori all’occhiello abbinati al bouquet.

Che cosa fa Matilde Mourinho

Dettagli che, nonostante la notorietà, hanno indicato uno stile legante e sobrio per la prima figlia del tecnico portoghese, la quel ha fondato un brand – Matilde Sustainable Jewellery – e che è al fianco del marito Danny, direttore e co-fondatore della società di consulenza immobiliare Agace and Graham.

In vista del grande giorno, è apparsa nel podcast By Annabelle, esprimendo le sue speranze per la cerimonia ha dichiarato al mondo la sua felicità per le nozze: “Sono così felice all’idea di avere tutti i miei amici e la mia famiglia insieme per festeggiare nello stesso posto. Non è negoziabile che i miei amici e la mia famiglia siano lì”.

“La giornata può essere perfetta come la sogni, ma se le persone con cui vorresti condividerla non ci sono, allora non ne vale la pena”.

Nonostante non sia un calciatore, Danny è interessato a questo sport, avendo lavorato come stagista per la squadra di Major League Soccer degli LA Galaxy nell’agosto 2016. José non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma nel 2022 ha lasciato intendere che non vede l’ora di diventare nonno. E anche in occasione di questa cerimonia non ha ancora speso dei virgolettati significativi.

Il desiderio segreto di Mourinho

Quel che pare certo, invece, è che la data delle nozze di Matilde sembra essere stata organizzata apposta per consentire al padre di accompagnarla all’altare.

La seconda pausa di questa stagione è iniziata il 6 ottobre e si conclude proprio oggi, il 14 ottobre, consentendo allo Special One di essere presente e di accompagnare la figlia nel giorno più importante.