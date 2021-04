José Mourinho riparte dal giornalismo

Undici anni fa di questi tempi José Mourinho era l’allenatore più famoso al mondo, fresco di epica qualificazione alla finale di Champions League alla guida dell’Inter resistendo per quasi tutta la partita in 10 contro 11 ai tentativi di rimonta del Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola. Champions che lo Special One avrebbe poi vinto nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco, per poi lasciare i nerazzurri e approdare al Real Madrid.

La carriera del tecnico portoghese, che ha continuato a vincere con il Real e il Manchester United, non ha però più conosciuto quei picchi arricchendosi anzi di diversi esoneri.

L’ultimo è stato quello del Tottenham, dopo il quale Mou ha deciso di riciclarsi come giornalista.

Il portoghese è stato infatti ingaggiato come columnist del ‘Sun‘, dove avrà una rubrica fissa durante l’ormai imminente campionato Europeo. Mourinho effettuerà anche interventi presso l’emittente radiofonica talkSPORT.

A dare l’annuncio dell’accordo è stato lo stesso tabloid britannico attraverso i propri canali social: “Chi meglio di Mourinho – si legge nella presentazione – per un’opinione sugli Europei in uno spazio a lui dedicato, che sarà affilato come un rasoio, pieno di arguzia, conoscenza ed entusiasmo, elementi classici di José”.

OMNISPORT | 30-04-2021 10:24