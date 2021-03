Juantorena carica Civitanova: "Grande delusione, ora testa al campionato"

Dopo cinque stagioni consecutive tra le prime quattro, Civitanova non sarà presente tra le semifinaliste della Champions League 2021 di volley.

Per la squadra di Gianlorenzo Blengini, appena tornato sulla panchina della squadra già allenata tra il 2015 e il 2017, sfuma quindi la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2019 visto che la scorsa edizione non era stata portata a termine a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus.

Fatale il Golden Set perso nel ritorno dei quarti di finale contro lo Zaksa, che si era imposto per 3-0 all’andata per poi perdere con lo stesso punteggio al ritorno nelle Marche.

All’indomani della bruciante delusione è stato il capitano Osmany Juantorena a parlare a nome del gruppo esprimendo tutta la propria delusione:

“Ho passato la notte completamente in bianco. Il pensiero delle occasioni sprecate al Golden Set dopo una grande gara non mi fa stare tranquillo, così come l’ace finale subito. La parte più difficile l’avevamo portata a termine, tra l’altro contro rivali di alto profilo. Brucia ancora di più il pensiero che all’andata avremmo potuto fare molto meglio e invece ci siamo complicati la vita da soli. Siamo esseri umani e possiamo fallire, ma del ritorno dei quarti, oltre alla buona prestazione tecnica, siamo cresciuti nell’approccio mentale. Eravamo uniti nelle difficoltà e siamo riusciti a invertire un set iniziale complicatissimo”.

Non resta che pensare ai playoff-scudetto: “Tutti si aspettavano una risposta da noi dopo il ritorno di coach Blengini e l’abbiamo data sul campo – ha aggiunto Juantorena – ma l’impegno non è bastato per qualificarci. La Champions per noi è andata e ora spero che a vincerla sia una squadra italiana. La delusione resta, ma abbiamo l’obbligo di guardare avanti e convogliare la cattiveria agonistica nei play-off scudetto da affrontare più motivati che mai, con tanta fame di vittorie”.

OMNISPORT | 04-03-2021 16:59